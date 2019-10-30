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На Луганщине, в селе Невское Кременского района, неизвестные разгромили храм Украинской Православной Церкви, разбросали церковную утварь, мебель и осквернили святыни.

Фото Северодонецкой епархии

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, вандалы проникли в Свято-Александро-Невский храм в ночь на 30 октября.

«Осквернили главные святыни храма - сбросили все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены», - сообщили в епархии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Личность и мотивы тех, кто совершил надругательство над храмом, не установлены.

Ничего ценного за пределы храма вынесено не было.
ForUm

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