На Луганщине, в селе Невское Кременского района, неизвестные разгромили храм Украинской Православной Церкви, разбросали церковную утварь, мебель и осквернили святыни.
Фото Северодонецкой епархии
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, вандалы проникли в Свято-Александро-Невский храм в ночь на 30 октября.
«Осквернили главные святыни храма - сбросили все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены», - сообщили в епархии.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Личность и мотивы тех, кто совершил надругательство над храмом, не установлены.
Ничего ценного за пределы храма вынесено не было.
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