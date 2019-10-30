Укрпочта с 1 ноября прекращает продажу лотерейных билетов, сообщает пресс-служба компании.
«Друзья, мы прекращаем продажу лотерейных билетов. Больше никакого азарта в отделениях, только серьезные почтовые дела», – говорится в сообщении.
В то же время глава компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook прокомментировал это решение.
«Так как мы пока не продали еще Почтамт под 5-звездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, согласно планируемых решений Верховной Рады, Укрпочта с 1 ноября окончательно прекратила продавать лотереи, и единственная азартная игра в которую мы продолжим играть - это утверждение тарифов. Так что только hard core почта и платежи», – написал он.
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