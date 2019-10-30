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Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любой части планеты доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и господству мира необходимо пройти три неотъемлемых и последовательных этапа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии форума «Единство» в Мариуполе.

Глава государства уточнил, что все эти три этапа придется пройти государству, обществу и каждому гражданину Украины вместе.

Так, на первом этапе необходимо завершение горячей стадии конфликта и прекращение огня.

«Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это – очень нужный, важный, но на самом деле - только первый шаг», - подчеркнул он.

Вторым неотъемлемым этапом, считает президент, является примирение людей и поиск консенсуса.

«Все это – очень сложный и очень чувствительный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому в этих вопросах сверхважна роль медиа и риторики, которую эти медиа применяют», - сказал Зеленский.

В то же время третьим неотъемлемым этапом Президент назвал реинтеграцию - безопасную и реальную, а не на бумаге.

«Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. И не произошло главного: возвращение территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос - риторический», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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