Британская газета Financial Times изменила написание украинской столицы на английском языке, сообщает Посольство Украины в Великобритании.

Издание в публикациях будет писать Kyiv вместо Kiev.

Thank you @FT for accepting to our arguments and agreeing to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine to #KyivNotKiev. Great news indeed! #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/9F90QDdLTW