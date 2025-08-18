﻿
Війна

Українська ракета "Фламінго" летить на понад 3000 кілометрів

Компанія Fire Point, яка розробила українську ракету «Фламінго», показала її перші випробування, серед яких були й ураження по цілях у росії.

Відео випробувань ракети отримав військовий оглядач ZN.UA Віталій Кононученко.

За його словами, бойова частина ракети завважки 1150 кілограмів та її дальність польоту — понад 3000 кілометрів — дозволяє знищувати майже будь-які цілі у глибині російської території, які раніше була повністю недоступними для української зброї.

Ракету захищено від впливу російських засобів радіоелектронної боротьби. Її випробували ще кілька місяців тому — зокрема, у бойових умовах по цілях на території росії. Випробування були успішними: ракета уразила ціль.

Як пише журналіст, цехи виробника «Фламінго» розташувались «у захищеному місці в Карпатських лісах».

Напередодні український фотожурналіст Єфрем Лукацький, який співпрацює з агентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети «Фламінго» і показав її фото. Зброю вже нібито запустили в серійне виробництво.

Ще торік восени президент України Володимир Зеленський, представляючи План стійкості, заявив, що поставив завдання виробити 3 тисячі крилатих ракет протягом 2025 року.

Один із неназваних українських високопосадовців у розмові з Forbes Ukraine заявляв, що в України є спроможності для виготовлення такої кількості ракет — для цього лише потрібні контракти на закупівлю продукції.

 Автор: Богдан Моримух

