Трамп після розмови з Зеленським зателефонує Путіну щодо перспектив тристоронньої зустрічі

Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами обговорить телефоном з російським очільником Путіним перспективи тристоронньої зустрічі.

Як передає Укрінформ, про це президент США заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

«Ми збираємося провести телефонну розмову відразу після сьогоднішніх зустрічей, і в нас може бути тристороння зустріч - а може і не бути», – зазначив Трамп.

За його словами, якщо такої зустрічі не буде, «бойові дії триватимуть».

Глава Білого дому висловив сподівання, що в разі проведення тристоронньої зустрічі з’явиться «хороший шанс покласти цьому (війні - ред.) край».

«Але він чекає мого дзвінка, коли ми закінчимо цю зустріч», – додав президент США.

Як повідомляв ForUA, Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що війна має закінчитися, за його словами, цього хоче також російський очільник Володимир Путін.