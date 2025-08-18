У розподільчому центрі чоловік завдав собі поранень розбитою чашкою

У розподільчому центрі в Києві мобілізований розбитою чашкою порізав собі передпліччя. Міський центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) проводить службову перевірку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Київського ТЦК і СП.

Інцидент трапився близько 15:00 17 серпня. За словами представників ТЦК, чоловік, з невідомих причин, почав «поводити себе неадекватно», кричати, погрожувати іншим військовозобов’язаним та адміністрації збірного пункту та не реагував на зауваження.

У ТЦК розповіли, що коли приїхали правоохоронці, мобілізований забіг до ванної кімнати та розбивши чашку почав наносити собі тілесні ушкодження лівого передпліччя.

«Медик який прибув на місце наклав септичну тугу пов’язку, при цьому військовозобов’язаний продовжував кричати та погрожував продовжити наносити травми собі та іншим особам, які перебували на збірному пункті», — кажуть в ТЦК.

Далі чоловіка госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує — пошкодження на лівому передпліччі оперативно та вчасно перев’язали, а інших пошкоджень нанесено не було.

Керівництво Київського міського ТЦК та СП проводить службову перевірку за даним фактом.