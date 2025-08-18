Заборона продажу зброї Україні була б лицемірством, – уряд Словаччини

Уряд Словаччини прокоментував високі прибутки, які отримують приватні оборонні компанії країни від продажу зброї Україні, попри те, що державна військова допомога Києву була призупинена.

Про це заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер, передає Politico.

Він зазначив, що політика прем’єр-міністра Роберта Фіцо не суперечить експорту зброї.

«Уряд Словаччини пообіцяв своїм громадянам… що ми не надішлемо жодної кулі з державних складів в Україну, і ми дотримуємось цієї обіцянки», — сказав Меліхер, додавши, що офіційна допомога Братислави полягає в нелетальній підтримці та критичних поставках електроенергії.

Експорт озброєнь зі Словаччини у 2024 році зріс до 1,15 млрд євро, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.

Меліхер зазначив, що обмежувати діяльність приватних компаній було б «доволі лицемірно», оскільки Словаччина поважає вільний ринок. Міністр оборони Роберт Каліняк раніше також заявляв, що це «не підтримка війни, а підтримка торгівлі».

Водночас Меліхер уточнив, що «більшість військової техніки, виробленої у Словаччині, продається не Україні, а західним партнерам, які вже самі вирішують, що робити з цим матеріалом».

ForUA нагадує, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час повномасштабної війни в Україні встиг призупинити офіційну військову допомогу Києву, розкритикувати санкції ЄС проти Росії, відхилити членство нашої держави в НАТО та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак приватні збройові компанії Словаччини зароблять величезні гроші, продаючи озброєння Україні.