У Білому домі почалася розширена зустріч по Україні за участі європейських лідерів

У Білому домі розпочалася зустріч в розширеному форматі за участі президентів США й України, а також європейських лідерів, які прибули до Вашингтона для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

Зустріч проходить у Східній кімнаті резиденції американського президента, передає Укрінформ.

Крім президентів України і США, у зустрічі також беруть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що сторони обговорять спільний підхід та можливості для завершення війни Росії проти України.

Як повідомляв ForUA, у понеділок, 18 серпня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Перемовини проходили у складі урядових делегацій США й України.

Президент Зеленський висловив сподівання, що американські та європейські лідери допоможуть знайти дипломатичний шлях завершення війни і очікує на тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії.