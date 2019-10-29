Суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера к мужчине, чьи умышленные противоправные действия привели к временному нарушению деятельности станции скорой медицинской помощи Краматорска.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК Украины, установлено, что в период времени с 1 октября 2018 по 12 февраля 2019 года, в течение 104 дней, 30-летний житель Краматорска, к которому в феврале 2015 применены судом принудительные меры медхарактера за кражу и легкое телесное повреждение, совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков на номер «103».

В течение каждых суток злоумышленник звонил в «скорую помощь» от 100 до 1000 раз, при этом не только отвлекая фельдшеров от профессиональной деятельности, но и выражая в их адрес грубые циничные оскорбления. «Рекордом» вызывающего поведения мужчины стало 1618-разовый обзвон на номер «103», совершенный 25 января 2019.

Оперативным путем правоохранителям удалось прекратить телефонное издевательство над работниками медицинского учреждения.

Учитывая то, что указанное лицо совершило общественно опасное деяние, будучи невменяемым вследствие имеющегося, подтвержденного заключениями судебно-психиатрической экспертизы, психического заболевания, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер медицинского характера. По решению суда, мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.