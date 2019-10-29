Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви опубликовал заявление относительно официального признания Православной Церкви Украины Элладской Православной Церковью.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт ОВЦС, 29 октября стало известно, что Архиепископ Иероним направил главе ПЦУ письмо №4751 от 21 октября 2019 года, которым Элладская Церковь заявляет о фактическом признании ПЦУ.

«Выражаем сожаление в связи с этим решением, которое противоречит священным канонам и традиции Церкви, а также является большой ошибкой, которая наносит вред как Православию в Украине, так и всеправославному единству. Данное решение является ножом в спину канонической Украинской Православной Церкви, которая все годы страдала от церковного раскола, и продолжает страдать от раскольников и сегодня, отстаивая канонический порядок в Церкви», - сообщили в УПЦ.

В Отделе внешних церковных связей УПЦ подчеркнули, что «неоднократно доказывали свою позицию до сведения Предстоятеля и епископата Элладской Православной Церкви и информировали о реальной ситуации в церковной среде Украины».

В УПЦ выразили сожаление о том, что политические факторы, внешнее давление и проявления этнофилетизма повлияли на решение Элладской Церкви, а также поблагодарили всех, кто остался верным канонической Церкви.

«Выражаем сердечную благодарность тем архиереям, священникам, монахам и мирянам Элладской Православной Церкви, которые поднимали свой голос и призывали Архиепископа Иеронима и иерархию Элладской Церкви не делать этого, свидетельствовали об истине и защищали канонический порядок в Церкви», - подчеркнули в ОВЦС.

В УПЦ отметили, что «своими действиями по признанию раскола, вхождению в литургическое общение с людьми, которые не имеют законного рукоположения, Элладская Церковь ставит открытым вопрос о возможности нашего дальнейшего евхаристического общения с ней».

Окончательное решение о возможности дальнейшего пребывания в евхаристическом общении и сослужении с духовенством Элладской Церкви будет принимать Священный Синод Украинской Православной Церкви.