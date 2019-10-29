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Незаконный ввоз в нашу страну товаров военного и двойного назначения, которые подлежат обязательному государственному экспортному контролю, предупредила Служба безопасности Украины в Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время таможенного досмотра на пункте пропуска «Тиса» в автомобиле закарпатца правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету. В технологических полостях авто перевозчик пытался скрыто переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылков и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолета Ми-24.

Сейчас обнаруженные запчасти переданы на экспертизу. Следователями СБУ зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств дела, в частности заказчиков и цели сделки. Мероприятия по предупреждению незаконного перемещения товаров двойного назначения через границу происходили совместно с Госпогранслужбой под процессуальным руководством областной прокуратуры.
ForUm

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