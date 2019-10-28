В Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в выставочном зале Успенского собора 19 ноября в 15.00 откроется выставка «Спасенные святыни Украины (раритеты Успенского собора с фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)».
Фото: kplavra.kyiv.ua
Как сообщается на сайте заповедника, на выставке впервые будет представлена икона «Успение Богородицы» (начало XIX века). Он интересен тем, что выполнен в смешенной технике (темперными и масляными красками). История прославленного сюжета «Успения» уходит в глубину веков, во времена зарождения Печерской обители.
Во время раскопок руин Успенского собора в 1962 году икона была найдена в почти разрушенном состоянии.
Сегодня, спасена и сохранена, икона «Успение Богородицы» занимает достойное место в фондовом сборнике заповедника.
Также среди представленных сокровищ представлена ценная риза, достопримечательность ХVIII века, которая украшала икону «Успение Богородицы» в главном иконостасе Успенского собора.
Посетители смогут осмотреть раритеты, которые были спасены благодаря труду археологов, музейных работников, реставраторов. Большинство из них будут экспонироваться впервые.
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