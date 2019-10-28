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Государство в лице Министерства финансов будет 100-процентным владельцем газотранспортной системы, выведенной из группы Нафтогаз.

Об этом на пресс конференции рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив, сообщает Укринформ.

«На данном этапе перед государством стоит задача - до 1 января 2020 года провести так называемый анбандлинг - отделение системного оператора ГТС и проведение его сертификации в соответствии с требованиями европейского энергетического сообщества. Для этого оператор ГТС должен быть выведен из группы Нафтогаз, передан другому министерству - определено, что это будет Минфин как 100-процентный акционер оператора ГТС. Парламент сейчас рассматривает соответствующий законопроект, в котором предусмотрено, что приватизация, аренда, концессия или иной вид отчуждения ГТС запрещены и невозможны», - рассказала Ковалив.

Она отметила, что на данном этапе государство в лице Минфина будет иметь полный контроль над оператором ГТС.

«В любом случае (анбандлинг. - Ред.) - это наша потребность не только с точки зрения инвестиционной привлекательности. С точки зрения рынка энергетического нам нужно иметь отдельного и независимого оператора», - отметила Ковалив.

Напомним, 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.
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