также в разделеРелигия
В РПЦ считают, что ПЦУ создавали для поддержки определенных политических сил 1
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал, как за час можно изменить мир 10
Сербский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх не является главой Церкви 14
В Церкви рассказали о глобализации в современном мире 11
Патриарх Варфоломей посетит США и встретится с Трампом 16
В Киеве православные почтили Зверинецкую икону Богородицы 12
На Ровенщине депутаты выступили против пропаганды Хеллоуина 20
В Церкви объяснили, почему некоторые монастыри не переходят на зимнее время 16
Митрополит Антоний рассказал, почему православным не стоит праздновать хеллоуин 15
Митрополит Онуфрий рассказал, почему сердце атеиста похоже на дорогу 16
На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ 32
В Бутово православные почтут память жертв политических репрессий 13
Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога 18
Патриарх Кирилл рассказал, как верующие должны противодействовать экстремизму и терроризму 9
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами 21
Украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют УПЦ и Митрополиту Онуфрию 16
На Волыни верующие УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о религиозном конфликте, который длится 8 месяцев 9
Представитель УПЦ провел мастер-класс на международном съезде православного хорового искусства 11

В сети появилось изображение новой «иконы» Православной Церкви Украины - «Собор Святых капелланов».

Фото: Фейсбук / Сергей Ткачуку

Фото с изображением поделился капеллан ОУН Сергей Ткачук на своей странице в Facebook.

«На иконе изображены, как канонизированые, так и неканонизированные капелланы, которые трудились когда-то или трудятся сейчас на ниве служения Богу и своему народу» - написал Сергей Ткачук.

«Икона» была освящена год назад в Свято-Николаевской часовне УПЦ КП в Киеве и пожертвована одним из прихожан. На «иконе» изображен в том числе сам Сергей Ткачук.

Создатель «иконографического изображения» разместил на нем как представителей КП (ПЦУ), так и УГКЦ, что является не каноническим.

В частности, на «иконе» изображен скандальный представитель УГКЦ Николай Мединский, который был одним из инициаторов захвата Свято-Благовещенского храма УПЦ в Коломые в 2017 году и известен рядом ненавистнических заявлений по отношению к Украинской Православной Церкви и ее верующим.

Как ранее сообщалось в СМИ, священник и капеллан Мединский применял силу при захвате храма и называл верующих УПЦ «биомусором» и «русской гнилью».

В комментариях к своему посту в Фейсбук священник Ткачук на просьбу подписчика приехать и сфотографировать «икону» ответил, что «к нам приезжал Олесь Бузина и тоже фотографировал нашу часовню, а потом нас поносил на своем сайте, а через неделю после его критических публикаций Бог отправил его в ад».

Также капеллан похвастался другими фото «икон» от ПЦУ з изображениями Бандеры, Коновальца, Петлюры и иконой Богородицы «УНСОвской».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги