В Рокитновском районе Ровенской области в результате пожара в частном хозяйстве погиб 5-летний ребенок.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в селе Ракитное 26 октября, на место прибыли бойцы 10-й государственной пожарно-спасательной части с Рокитного.
«Огнем уничтожено покрытие хозяйственного здания (деревянное, крытое шифером по деревянной обрешетке, размером 8х4 м) и 1 тонну сена», — говорится в сообщении.
На месте пожара спасатели обнаружили тело мальчика 2014 года рождения, это внук владелицы хозяйства.
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