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В Рокитновском районе Ровенской области в результате пожара в частном хозяйстве погиб 5-летний ребенок.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Ракитное 26 октября, на место прибыли бойцы 10-й государственной пожарно-спасательной части с Рокитного.

«Огнем уничтожено покрытие хозяйственного здания (деревянное, крытое шифером по деревянной обрешетке, размером 8х4 м) и 1 тонну сена», — говорится в сообщении.

На месте пожара спасатели обнаружили тело мальчика 2014 года рождения, это внук владелицы хозяйства.
ForUm

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