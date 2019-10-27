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Сотрудницу Черновицкой таможни Государственной фискальной службы будут судить за получение неправомерной выгоды от иностранцев, которые незаконно ввозили на территорию Украины транспортные средства иностранной регистрации из Европейского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«Направлено в суд обвинительный акт относительно инспектора отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Черновицкой таможни Государственной фискальной службы, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудница таможни получила неправомерную выгоду от организатора преступной схемы, которая заключалась в налаживании механизма пересечения украинской границы гражданами Молдовы. Иностранцы незаконно ввозили на территорию Украины транспортные средства иностранной регистрации из Европейского Союза.

Было открыто производство по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).

В случае доказательства вины, сотруднице таможни грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

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