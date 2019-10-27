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Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным местного жителя Олега А. в совершении преступления за ношение футболки с изображением государственного герба СССР.

Соответствующий приговор обнародован в Едином реестре судебных решений.

По материалам дела, 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра Плаза в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР, состоящий из серпа, молота и пятиконечной звезды. Это преступление регулируется ч. 1 ст. 436−1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса и предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый сообщил о заключении соглашения о признании виновности. В суде он подтвердил, что признает себя виновным в совершении этого преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил определенное соглашением наказание в виде 1 года ограничения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.
ForUm

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