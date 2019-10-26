В Тернопольской области медики подтвердили случай дифтерии у 47-летнего мужчины, у которого ранее была сделана прививка.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. После появления симптомов, мужчина контактировал с тремя людьми, из которых один ребенок. В доме пациента провели дезинфекцию.
Медики отметили, что в 2017 году мужчина привился от дифтерии, впрочем о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту данных нет.
«Вакцина сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не дало развиться тяжелым осложнениям», — заявили в Минздраве.
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