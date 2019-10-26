В МИД Украины считают, что Украине не следует подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Вместо этого, стоит добиваться от союзников его предоставления.
Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал в Twitter.
Декларація Бухарестського саміту #НАТО: https://t.co/vizDv06aw6— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 26 октября 2019 г.
Параграф 23:«...Сьогодні ми погодили, що ці країни (#Україна та #Грузія) СТАНУТЬ членами НАТО...#ПДЧ Є НАСТУПНИМ КРОКОМ України і Грузії на їх прямому шляху до членства...». pic.twitter.com/JBkqb48lYH
Заместитель процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, котора согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.
«Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте», - отметил чиновник.
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