В МИД Украины считают, что Украине не следует подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Вместо этого, стоит добиваться от союзников его предоставления.

Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал в Twitter.

Заместитель процитировал декларацию Бухарестского саммита НАТО 2008 года, котора согласовал, что Украина и Грузия станут членами Альянса и ПДЧ является следующим шагом на пути к этому.

«Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников его нам предоставления. Над этим и работаем ... Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте», - отметил чиновник.