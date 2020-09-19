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Власти Беларуси умышленно создали такие условия, при которых паломники-хасиды оказались на границе с Украиной, несмотря на запрет на въезд иностранцев. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире Радио Свобода.

«Нам достаточно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзита до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности», - заявил Енин.

Он отметил, что с 10 сентября Израиль входит в так называемую «красную зону» в самой Беларуси и, в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд из стран, входящих в «красную зону», запрещен.

Напомним, паломники-хасиды пытались попасть в Украину через границу с Беларусью.
ForUm

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