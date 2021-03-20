Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма - продолжение российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

«Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины со временно оккупированного полуострова. В худших традициях своих исторических предшественников руководство России фактически продолжает обрусение Крыма», - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Дипломат отметил, что указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий для Украины.

«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных владельцев на земельные участки будут восстановлены. Россия в очередной раз демонстрирует вызывающее пренебрежение основополагающими нормами и принципами права, в том числе и международного. Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества. Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, с 20 марта во временно оккупированном Крыму вступил в силу указ президента РФ о запрете владеть землей иностранным гражданам.