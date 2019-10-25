Питання легалізації грального бізнесу в Україні все впевненіше перетворюється на справжню російську рулетку. За іронією долі – заправляти цією справою в профільної парламентської групи взявся скандальний російський бізнесмен Борис Баум.

Понад три місяці фінансовий комітет Верховної ради України за участю профільних експертів розробляв законопроект «Про легалізацію грального бізнесу». Днями, законопроект забрали з фінансового комітету Ради і передали в економічний.

Автором нового законопроекту виступає Кабінет міністрів України.

Напередодні, за інформацією наших джерел, член робочої групи Борис Баум провів неформальну зустріч з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Легалізації без легалізації

Для початку слід розібратися, чим займалися експерти і депутати в робочій групі останні три місяці. Адже там виявився росіянин Борис Баум. Про те, що Баум вирішив банально заробити на операторах лотерей було зрозуміло з самого початку. Він увійшов в комісію при Верховній Раді під приводом представника Володимира Зеленського. У той же час він не представляв президента, а тільки постійно посилався на нього, ніби-то працював від імені Офісу з Банкової.

Першим, висловив публічні сумніви про росіянина Баума український журналіст Юрій Ніколов на своїй сторінці в Facebook, акцентуючи на некомпетентність Баума в проблематиці питання на відміну від інших присутніх членів комісії.

«Праворуч — той самий росіянин Борис Баум, який від імені Зеленського сьогодні в парламентському комітеті пояснював законопроект щодо легалізації ігоркі. Ось реально — росіян так легко відрізняти від українців по гордовито-зверхньому зверненню, що спочатку хочеться в*бати, а потім питати на*ера приходив, — хрінова характеристика переговірника взагалі-то», — пише журналіст.

Ніколов стверджує, що Баум, посилаючись на Зеленського, заявив, що головне завдання нового закону зменшити кількість так званих гральних залів на вулицях країни, шляхом підвищення вартості ліцензії.

«Я в цьому бачу інше — він тупо говорить ринку: закиньте особисто мені один лям зараз, і я менше лямов внесу в законопроект», — пише Ніколов, натякаючи на торги між Баумом і потенційними власниками нових ліцензій лотерей.

Журналіст каже, що за підрахунками Баума, підвищення ціни ліцензії принесе додаткові кошти в бюджет. Насправді це не так.

Слід грального лобі

Баум на засідання приходив не сам. У його компанії був юрист компанії Етерна. За даними Ніколова, цей юрист і писав законопроект.

«Етерна — це юрфірма юриста Астапова, клієнтом якої є Паріматч. І саме букмекерам цей законопроект відвів право на інтернет-казино », — написав журналіст.

Тобто юристи великої букмекерської компанії, яка працює в країні, незважаючи на заборону грального бізнесу, сьогодні береться писати правила, як же працювати гральному бізнесу?

«Ну і нехай — Астапов особистий друг Арахамії, який у Слуг народу рапидом виявився покровителем ігоркі», – зазначає журналіст.

Можливо, саме Арахамія і порадив Бауму представлятися від імені Зеленського. Можливо, саме Арахамія і організував зустріч Баума з Гончаруком.

Інтерес глави фракції «Слуга народу» до грального бізнесу не випадковий. Раніше, журналісти програми «Схеми» зафіксували регулярні зустрічі Давида з міноритарним власником компанії «Парі-Матч» (ТМ «Parimatch») і її гендиректором Сергієм Портновим. Давид Арахамія з липня 2019 року регулярно відвідує центральний офіс букмекерської компанії «Парі-Матч», розташований на вул. Боженка, 14а. Про це Арахамія розповідає своїм друзям, що свідчить про його недалекоглядність.

Компанія «Парі-Матч» в останні роки активно лобіює законопроект про легалізацію азартних ігор в Україні, оскільки не має ліцензії і купує субліцензію у «Української національної лотереї» (УНЛ). Голова фракції «Слуги народу» розповідає, що даний законопроект зміцнить позиції БК «Парі-Матч» у відносинах з основними конкурентами — «Фаворитом» і «Космолотом».

Хіба міг прем’єр-міністр не знати, що останні 15 років Баум займав керівні посади в ряді компаній, що належать організованій злочинній групі під назвою «Лужниковська».

Це зв’язка компаній ТОВ «ВС Енержі Інтернешинал Україна», ВАТ Перший Інвестиційний Банк, АТ Парикс Банк, АТ Балтійський Транзитний Банк, які згідно з відкритими даними бенефіціарів, належать члену ради Російської Федерації Олександру Бабакову (щодо якого вжито санкції урядом США і європейських країн), президенту спортивного клубу ЦСК Євгену Гіннеру і лідеру Лужниковського ОЗУ, злодієві в законі Михайлу Воєводіну.

Адже незважаючи на те, що до недавнього часу Борис Баум намагався перебувати в тіні, по відкритим джерелам легко перевірити, що ця людина впритул займалася автоматним гральним бізнесом і є бенефіціаром офшорної First National Lotteri Ltd., пов’язаної з Першою національною лотереєю в Росії.

Що далі?

При бурхливій протидії Баума, робоча група працювала над ключовими завданнями: з вулиці повинні піти всі нелегальні гральні заклади, а доходи бюджету від грального бізнесу повинні бути максимально забезпечені. Все це — при жорсткому контролі за бізнесом.

Сьогодні, при «перебіжці» законопроекту, в новій групі з новим законопроектом Борису Бауму нічого не завадить втілити інтереси гральних лобістів і самому при цьому гарненько заробити.

В курсі президент Володимир Зеленський, що все це Баум робить, прикриваючись ім’ям Офісу Президента?

Тим часом, стає очевидним той факт, що компанія «Парі-Матч» хоче «проштовхнути» свій законопроект, щоб не платити відрахування УНЛ і бути «незалежними». За прийняття такого законопроекту, згідно наших джерел, Давид Арахамія на пару з Баумом отримає п’ять мільйонів євро. Роздача хабарів наліво і направо на найвищому рівні забезпечить Борису отримання українського паспорта за спрощеною процедурою. Цей факт стане лакмусовим папірцем участі його в гучній корупційній схемі.

Znaj.ua