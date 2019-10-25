В Киеве в тестовом режиме заработал сайт, где потребители могут проверить теплопотребление в своем доме. Ресурс teplo.org.ua содержит информацию о технических характеристиках дома и потреблении тепла в течение отопительного сезона, а также механизмы снижения стоимости тепла. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его мнению, прозрачность и справедливость начислений должна быть аксиомой для теплоснабжающих предприятий.

«Киевляне должны знать, за что они платят, а самое главное – люди должны иметь механизмы снижения стоимости тепла. Поэтому на сайте, кроме аналитики домов и статистики их потребления, размещены технические советы, помогающие снижению теплопотребления», - говорит Пантелеев.

Зампредседателя КГГА отметил, что ресурс teplo.org.ua позволяет сравнивать дома и демонстрировать, почему в одном здании тариф 30 гривен за квадратный метр, а в другом – 15 гривен.

По словам автора и одного из разработчиков сервиса, общественного деятеля Алексея Тихонова, идея создания появилась несколько лет назад, но реально воплотить ее в жизнь удалось, когда управлять теплоэнергетическим имуществом начало коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго».

«Мы получили данные о потреблении домами тепла. Информацию о наличии счетчиков или их отсутствии. Ресурс работает в тестовом режиме, можно присылать свои предложения и замечания. Сейчас наполняем профайлы домов новой информацией. Также мы сейчас добавляем туда зону обслуживания ООО «Евро-реконструкция», поскольку это отдельный исполнитель услуги», - сказал Тихонов.