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В Киеве в храме Православной Церкви Украины в честь Сретения Пресвятой Богородицы священник Сергей Ткачук представил новый крест с трезубцами, который будет водружен на строящуюся колокольню, совмещенную с тренажерным залом.

Фото: Фейсбук

О том, какое значение имеет трезубец для верующих ПЦУ, отец Сергей Ткачук рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, «украинский национальный герб (трезубец – ред.) является уникальным духовно-культурным памятником истории европейской цивилизации. Для христиан всего мира – православных и католиков – он олицетворяет один из главных символов – Веру и Надежду».

В своей публикации Ткачук доказывает, что трезубец занимает значительное место в оформлении храмов его структуры, а также используется в качестве символического элемента в «священническом облачении».

Священник ПЦУ привел примеры фото с гербом в интерьерах нескольких храмов УАПЦ и УПЦ КП в Европе и США.

Священнослужитель ПЦУ процитировал слова Степана Навроцкого, по мнению которого, якобы «не будет никакой Украины, пока не будет на трезубце креста».

Сергей Ткачук обратил внимание, что патриарх УАПЦ Мстислав Скрипник, а также пронационалистический епископ Польской Церкви Иларион (Огиенко) носили панагии с изображением трезубцев.
ForUm

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