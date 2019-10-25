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В Ровенской области приходы Украинской Автокефальной Православной Церкви и Православной Церкви Украины делят влияние между епископами и принадлежностью храмов к разным епархиям.

Фото: Rivnepost.rv.ua.

Как сообщается на сайте Ровенской облгосадминистрации, в октябре Ровенская областная администрация провела перерегистрацию бывшего прихода Ровенско-Волынской епархии УАПЦ в ПЦУ.

«Зарегистрировать устав религиозной общины Свято-Михайловского прихода Ровенско-Волынской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви с. Береги Млиновского района Ровенской области в новой редакции с юридическим названием «Религиозная община Свято-Михайловской парафии Ровенской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», - говорится в распоряжении на сайте госадминистрации.

Согласно документам, приход теперь относится не к Ровенско-Волынской епархии ПЦУ, которую возглавляет Гавриил Кризина (именно он возглавлял епархию УАПЦ до присоединения к ПЦУ), а в зарегистрированной параллельно Ровенской епархии ПЦУ во главе с бывшим архиепископом УПЦ КП Иларионом Проциком.

Как ранее сообщалось в СМИ, в Волынской области два прихода, сначала будучи принятыми в Ровенско-Волынскую епархию ПЦУ, после этого оказались в подчинении другого архиерея ПЦУ митрополита Михаила Зинкевича.
ForUm

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