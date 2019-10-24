Премьер-министр Алексей Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. Об этом он заявил во время совещания в Закарпатской таможни ГФС, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Глава правительства также посетил пункт пропуска «Порубное» на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область. Кроме него, в командировке находился председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

«Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая подъезде. И водителей проинструктурували - говорят, стоим где-то по 2 часа, не больше. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток», - сказал Гончарук.

Решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает. «Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж», - отметил глава правительства.

Он также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их дели - неизвестно. Работы не выполнены.

«За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны», - сказал премьер-министр.

По его словам, это еще не все проблемы. Через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение даже не принадлежит государству.

«И здание, в котором размещена таможня, и терминал, где находится место прибытия и проходит оформление, арендуется нами - принадлежит одному всем известному в регионе человеку. Так не должно быть», - отметил Гончарук.

Он поручил начальнику Главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Скворцову, городскому голове Алексею Каструку и и.о. председателя облгосадминистрации Михаилу Павлюку за две недели найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: «Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор - среди первых», - отметил Гончарук.