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Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальный сборных команд мира.

Как сообщается на сайте организации, лидером рейтинга осталась сборная Бельгии. На втором месте – Франция, за которой следует Бразилия. Сборная Украины, выигравшая оба своих матча в октябре, поднялась на три позиции и теперь занимает 22 место.

Напомним, сборная Украины, обыграв дома Португалию, обеспечила себе выход на Евро-2020 с первого места в своей группе. В ноябре украинцы сыграют товарищеский матч с Эстонией и завершат отбор на Евро выездом в Сербию. 
ForUm

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