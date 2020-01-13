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Вчера, 12 января, в селе Оболонь Полтавской области в шахте бетонного отстойника, расположенного вблизи свинокомплекса, обнаружили тело мальчика без признаков жизни, сообщает пресс-служба областной полиции.

Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины.


 
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