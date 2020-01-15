В ночь на 15 января в Киеве на улице Героев Севастополя, 22 нашли труп младенца. Тело находилось в мусорном контейнере. Об этом сообщает Информатор со ссылкой не источники в правоохранительных органах.

О жуткой находке сообщили около полуночи. Предварительно, мужчина, который проживает неподалеку, перебирал в мусорном баке бутылки. Среди мусора под хламом он увидел странный пакет.

Когда мужчина развернул его, то стало ясно, что в пакете младенец. К сожалению, ребенок не подавал признаков жизни. Когда приехали врачи, то они были бессильны. Полицейским, которые работали на месте, и предстоит выяснить все подробности жуткого инцидента.