Поминовение в Салониках Архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом главы ПЦУ Епифания привело к серьезным потрясениям в Элладской Православной Церкви.

Фото: church.by

Об этом рассказал митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас) в комментарии греческому интернет-изданию enimerosi.com.

«Вчера (воскресенье – ред.) в Православной Церкви Греции произошли очень серьезные потрясения после поминовения Митрополита Церкви Украины в сотрудничестве с Вселенским Патриархом и нашим архиепископом, которое состоялось в Фессалониках. Не забывайте, что наша Церковь также получила "шоки" в 2016 году из-за Большого Крита (Критского Собора – ред.), и тогда не все из них согласились», – подчеркнул владыка Нектарий.

По словам архиерея, несогласие 10 митрополитов Элладской Церкви с признанием ПЦУ – очень важный параметр.

«Были голоса и реакции, что такое серьезное решение должно было быть принято путем голосования, но Архиепископ не принял их во внимание и приступил к признанию Автокефальной Церкви Украины (ПЦУ – ред.). То, что в нашей Церкви есть такое течение, не может остаться незамеченным», – отметил владыка Нектарий.

По его мнению, Элладская Церковь должна играть роль посредника в конфликте между Константинопольским патриархатом и РПЦ. Иерарх Элладской Церкви напомнил также, что остров Корфу – своеобразный «глаз циклона» (область прояснения и относительно тихой погоды в центре тропического циклона – ред.) в конфликте между Константинопольским и Московским Патриархатами.

«Я считаю, что Церковь Греции должна играть посредническую роль в конфликте. […] Это также подчеркивалось в моем письме в Священный Синод. Мне сообщили, что все хотят вести диалог, за исключением Вселенского Патриарха», – рассказал греческий иерарх.

Митрополит Нектарий добавил, что патриарх Варфоломей не разделяет мнение тех, кто высказывался за проведение Всеправославного Собора по «украинскому церковному вопросу».

Архиерей Элладской Церкви также предположил, что Константинопольский Патриарх оказывал давление на Архиепископа Иеронима, чтобы тот признал ПЦУ.