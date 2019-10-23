В монастырь нельзя уходить из-за неудач в жизни или пренебрежения миром, монахом можно стать только ради борьбы со своими страстями.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Может быть только одна причина, когда человек уходит в монастырь, в монахи. Эта причина, как он выразился, безраздельная любовь ко Христу. Что это значит? Каждый христианин должен любить Бога. Но путь монаха – это путь сугубой такой жизни, когда ты любишь настолько Бога, что ты эту любовь не хочешь ни с кем и чем разделять», – рассказал владыка Антоний.

Митрополит сообщил, с какими трудностями сталкиваются монахи.

«Если человек почувствовал в себе этот призыв, и эту любовь, и желание безраздельной любви ко Христу, все остальное не может помешать на пути духовного совершенствования. Хотя проблем будет очень много, потому что жизнь монаха, она состоит из тех трудностей борьбы с самим собой, своим существом, с теми страстями, с теми соблазнами, которые и мир, и дьявол концентрируют на монахе», – подчеркнул митрополит Антоний.

Среди опытных игуменов даже есть неписанное правило – не брать в послушники тех, у кого «жизнь не удалась», отметил архиерей. Такое пренебрежение миром и людьми – своеобразный психологический трюк, который даже может привести человека к психическому заболеванию, разъяснил владыка Антоний.

Есть примеры, когда та или иная трагедия помогает человеку переосмыслить свою жизнь и прийти к настоящему, искреннему желанию стать монахом или монахиней, сказал иерарх УПЦ. Так случилось, к примеру, с преподобномученицей Елисаветой Феодоровной или архимандритом Кириллом (Павловым), а также с недавно прославленным в лике святым ректором Киевской духовной академии, епископом Сильвестром (Малеванским), чья жена умерла во время родов на втором году супружеской жизни, напомнил митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, монах призван к жертвенному служению и постоянной борьбе со своими страстями.

«Православный монах – это человек, который ищет спасения в Господе Иисусе Христе и ищет тех возможностей и тех сил, которые дает Господь каждому из нас. Который хочет идти этим узеньким путем, который борется с собой», – заключил он.