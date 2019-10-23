В Православии понятия монашества и целибата – не тождественные.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Целибат – это когда человек принял священнический сан, не вступив до этого в брачное состояние. Это священник, который будет служить Церкви, не будучи и монахом, но и не имея семьи», – рассказал он.

Монашество – более обширное и глубже понятие, ведь когда человек принимает монашеский постриг, он дает еще и обеты послушания, целомудрия и отказывается от личной собственности, разъяснил митрополит Антоний. По его словам, новому иноку или инокине необходимо постоянно совершать молитву, в знак чего при постриге вручаются четки. Кроме того, постриг означает вхождение конкретного монаха в конкретную монашескую общину.

«Как мы видим, это совсем другая жизнь, чем просто жизнь безбрачная», – сказал управляющий делами УПЦ.

Он также рассказал и о том, действительно ли целибат выше и совершеннее, чем женатое духовенство.

«Иногда говорят о том, что целибат может более совершенно служить Церкви Христовой, потому что он не связан с семьей, с заботами о своей семье, и поэтому все свои силы может отдавать именно церковной жизни», – отметил владыка Антоний.

Он рассказал, как священникам помогает личный опыт построения семьи.

«Личный опыт семейной жизни может ему (женатому священнику – ред.) помочь в пастырском служении. И поэтому, считаю, что вообще противопоставление священника-целибата или священника, который имеет семью – это такое искусственное противопоставление. Потому что мы знаем прекрасных священников, как и в состоянии целибата, так и тех священников, которые имеют свою семью», – подытожил архиерей УПЦ.