За закрытой дверью президент Дональд Трамп дал четко понять, каковы его взгляды на Украину: «Они там пытались свергнуть меня». Согласно утверждениям людей, знакомых с данным расследования Палаты представителей по поводу импичмента, лидер США считает Восточноевропейского союзника, а не Россию, ответственным за вмешательство в выборы 2016 года, расследованием которого занимался специальный прокурор Роберт Мюллер.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что эти взгляды американского президента опровергнуты разведывательными службами США, противоречат внешней политике страны, а также отвергаются многими соратниками Трампа в Республиканской партии. Но эти его убеждения указывают на масштабы влияния на его отношение к Украине со стороны давних и не подтвержденных теорий заговора, которые распространялись в интернете и в некоторых консервативных СМИ, сообщает УНИАН.

В понедельник Трамп снова назвал процедуру импичмента «охотой на ведьм», настаивая, что он ничего не нарушил во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Но показания в деле об импичменте, которые продолжаются уже пятую неделю, указывают на то, что кое-кто в администрации считал проблемой взгляды Трампа на Украину.

Некоторые свидетели вспоминали встречу в Белом доме, которая состоялась в мае и во время которой группа американских чиновников, вернувшись с инаугурации Зеленского, давала брифинг президенту США. Американский посол в ЕС Гордан Сондленд, специальный посол Курт Волкер и другие свидетели говорили, что Трамп с подозрением относился к Украине, несмотря на хорошо закрепленную американскую поддержку развития демократии в этой стране. Несколько свидетелей говорили, что Трамп был уверен в намерениях Украины уничтожить его президентство.

«Президент Трамп был скептическим», - говорил Сондленд, в соответствии с его письменными ремарками. По его словам, он лишь позже понял, что лидер США связывая своего личного адвоката Руди Джулиани с украинской стороной добивался расследования относительно выборов в 2016 году, а также против Джо Байдена.

«Для всех нас было очевидно, что ключ к изменению точки зрения Трампа на Украину - это Джулиани», - сказал посол США. Издание напоминает, что демократы в нижней палате Конгресса запустили процедуру импичмента после того, как информатор подал жалобу относительно телефонного разговора Трампа с Зеленским в июле. Этот разговор лидеров США и Украины состоялся на следующий день после того, как Мюллер дал показания Конгрессу относительно двухлетнего расследования о связи избирательной команды Трампа с Россией. «Наша страна натерпелась, и Украина хорошо знает об этом», - говорил американский лидер во время разговора с Зеленским.

«Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло во всей этой ситуации относительно Украины, о которой говорят в CrowdStrike. Сервер, они говорят, что он в Украине», - добавил Трамп.



В этом эпизоде он повторял теорию заговора, которую распространял Джулиани. Согласно ей, фирма CrowdStrike, которую наняла Демократическая партия для проведения расследования относительно хакерских атак на ее серверы электронной почты в 2016 году, была связана с Украиной. CrowdStrike обнаружила в июле 2016-го, что российские агенты взломали сеть партии и похитили электронные письма, которые были потом опубликованы на сайте WikiLeaks. Выводы компании были подтверждены следователями ФБР и помогли Мюллеру выдвинуть обвинения против 12 россиян из российской военной разведки.

Но теория заговора утверждает о том, что кибератака на системы Демократической партии была подстроена, чтобы подставить Россию. А сам сервер был фиктивным и содержал ложные данные. Даже союзники из Республиканской партии пытались уговорить Трампа отказаться от таких безосновательных утверждений. «Я никогда не был поклонником CrowdStrike, то есть всей этой истории о сервере», - сказал республиканец из Палаты представителей Марк Мидоус прошлой неделе.



Мидоус, которому Трамп доверяет, убежден, что Украина могла сыграть какую-то роль в американских выборах. Но, по его мнению, поиски фальшивого почтового сервера надуманы. «Я бы не делал ставку на то, чтобы отправлять своего частного адвоката искать какой-то сервер в другой стране», - сказал конгрессмен.

Другие республиканцы также пытались убедить Трампа, что Украина ни при чем. Бывший советник по внутренней безопасности Том Боссерт сказал, что Джулиани сделал Трампу «медвежью услугу», рассказывая фальшивые истории.