также в разделеНовости компаний 2
Три причины, почему интуитивный духовой шкаф SteamBake обязательно должен быть на вашей кухне 22
Пылесос для бассейна – модная штучка или необходимость? 52
Что нужно знать о редких заболеваниях легких 67
Мотосезон с КАСКО: нюансы страхования мотоциклов 30
Как выбрать бюджетный смартфон 51
Как заказать сайт и получить то, о чем мечтаете 32
Гравировка на обручальных кольцах: за и против 62
ТОП лучших страховых компаний Украины 55
VPS (VDS): сервер с оптимальными возможностями 124
Печать фото на холсте: материалы, варианты картин 47
Как выбрать 3D-фотообои с учетом их вида и тематики рисунка 48
Стоматология в Киеве: цена лечения зубов на www.lumident.kiev.ua 691
Как открыть свое дело: 7 шагов к успеху 75
Авторское право на YouTube: как не попасть в бан 65
Что такое виниловая плитка и почему она идеальна для пола 79
Как получить онлайн-кредит на карту без отказа: выбор компании и требования к заемщику 57
Прочистка унитаза и канализационной системы на разных объектах 5496
Как убрать зубной камень 49

Комната мальчика с рождения наполняется всевозможными моделями наземного, воздушного и морского транспорта. Сначала это подвески и погремушки в виде машинок, потом каталки и игрушечные грузовики. О самых популярных игрушках детского автопарка рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Большинство мальчишек в детстве мечтают стать пилотами «Формулы-1», автомеханиками, дальнобойщиками или военными. Поэтому машинки — любимые игрушки малыша. В наши дни выбор игрушечных автомобилей безграничен. Популярный детский интернет-магазин «Будинок iграшок» предлагает широкий ассортимент моделей для игрового автопарка, среди которых каждый ребенок найдет свою любимую машинку.

Догони, если сможешь

Если ребенок в восторге от скорости, гонок и крутых виражей — в домашнем автопарке найдется место для спорткаров. Такие машины детские в деталях повторяют настоящие гоночные автомобили. 

Мельчайшие изгибы на корпусе из металла или прочного пластика, тщательно проработанный салон, руль, дверцы, фары, колеса — все для того, чтобы воссоздать внешний вид известных моделей. Ребенку будет интересно даже просто рассматривать автомобиль. Для захватывающих соревнований подойдут наборы с машинками и гоночными треками .

Не меньший восторг у мальчишек вызывают игрушечные спортивные машины на радиоуправлении. Возьмите в руки пульт, приведите машину в движение — и вместе исследуйте возможности этой игрушки! Радиоуправляемые авто двигаются в разных направлениях, меняют скорость, включают фары. Маневренность спортивной машинки зависит от модели. Малыш с головой погружается в игру, представляя себя настоящим гонщиком.

Грузовики и другая спецтехника

Примерить на себя роль спасателя, пожарника, полицейского или строителя ребенку поможет игрушечная спецтехника. Эта категория охватывает огромное количество машинок: грузовики, самосвалы, экскаваторы, бетоновозы, погрузчики, пожарные авто, полицейские джипы и другие. С их помощью ребенок может самостоятельно придумывать игровые сюжеты: например, построить игрушечный город и помогать его жителям. Модели отличаются габаритами, сложностью конструкции, наличием дистанционного управления. Это прекрасный вариант для захватывающих ролевых игр.

Самым маленьким автолюбителям подойдут цельнолитые транспортные средства небольшого размера. Детям постарше понравятся усовершенствованные модели с открывающимися дверцами, подъемным кузовом и другими подвижными деталями. В грузовики можно насыпать песок, складывать игрушки и кубики для перевозки. 

Военная техника

Танки, самолеты, вертолеты, бронетранспортеры, корабли были и остаются любимыми игрушками мальчишек. Впечатляющие габариты, камуфляжная раскраска, пушки, пулеметы — все это об игрушечном военном транспорте. Производители дополнительно оснащают такие машинки звуковыми и световыми спецэффектами, что усиливает реалистичность моделей. Особенно популярны танки на радиоуправлении. Они мобильны, маневренны, без проблем преодолевают препятствия. Такую технику удобно брать на природу и устраивать танковые баталии. Игровые военные сражения позволяют ребенку почувствовать себя героем.

Игры с машинками улучшают мелкую моторику и воображение, дают представления об окружающем мире, стимулируют интерес к познанию и активность. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1824 грн.
22
Теги