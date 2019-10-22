Комната мальчика с рождения наполняется всевозможными моделями наземного, воздушного и морского транспорта. Сначала это подвески и погремушки в виде машинок, потом каталки и игрушечные грузовики. О самых популярных игрушках детского автопарка рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Большинство мальчишек в детстве мечтают стать пилотами «Формулы-1», автомеханиками, дальнобойщиками или военными. Поэтому машинки — любимые игрушки малыша. В наши дни выбор игрушечных автомобилей безграничен. Популярный детский интернет-магазин «Будинок iграшок» предлагает широкий ассортимент моделей для игрового автопарка, среди которых каждый ребенок найдет свою любимую машинку.

Догони, если сможешь

Если ребенок в восторге от скорости, гонок и крутых виражей — в домашнем автопарке найдется место для спорткаров. Такие машины детские в деталях повторяют настоящие гоночные автомобили.

Мельчайшие изгибы на корпусе из металла или прочного пластика, тщательно проработанный салон, руль, дверцы, фары, колеса — все для того, чтобы воссоздать внешний вид известных моделей. Ребенку будет интересно даже просто рассматривать автомобиль. Для захватывающих соревнований подойдут наборы с машинками и гоночными треками .

Не меньший восторг у мальчишек вызывают игрушечные спортивные машины на радиоуправлении. Возьмите в руки пульт, приведите машину в движение — и вместе исследуйте возможности этой игрушки! Радиоуправляемые авто двигаются в разных направлениях, меняют скорость, включают фары. Маневренность спортивной машинки зависит от модели. Малыш с головой погружается в игру, представляя себя настоящим гонщиком.

Грузовики и другая спецтехника

Примерить на себя роль спасателя, пожарника, полицейского или строителя ребенку поможет игрушечная спецтехника. Эта категория охватывает огромное количество машинок: грузовики, самосвалы, экскаваторы, бетоновозы, погрузчики, пожарные авто, полицейские джипы и другие. С их помощью ребенок может самостоятельно придумывать игровые сюжеты: например, построить игрушечный город и помогать его жителям. Модели отличаются габаритами, сложностью конструкции, наличием дистанционного управления. Это прекрасный вариант для захватывающих ролевых игр.

Самым маленьким автолюбителям подойдут цельнолитые транспортные средства небольшого размера. Детям постарше понравятся усовершенствованные модели с открывающимися дверцами, подъемным кузовом и другими подвижными деталями. В грузовики можно насыпать песок, складывать игрушки и кубики для перевозки.

Военная техника

Танки, самолеты, вертолеты, бронетранспортеры, корабли были и остаются любимыми игрушками мальчишек. Впечатляющие габариты, камуфляжная раскраска, пушки, пулеметы — все это об игрушечном военном транспорте. Производители дополнительно оснащают такие машинки звуковыми и световыми спецэффектами, что усиливает реалистичность моделей. Особенно популярны танки на радиоуправлении. Они мобильны, маневренны, без проблем преодолевают препятствия. Такую технику удобно брать на природу и устраивать танковые баталии. Игровые военные сражения позволяют ребенку почувствовать себя героем.

Игры с машинками улучшают мелкую моторику и воображение, дают представления об окружающем мире, стимулируют интерес к познанию и активность.