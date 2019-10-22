Полиция Черновцов предотвратила распространение 6,7 кг амфетамина и 1,7 кг каннабиса на 7 млн гривен. Крупная партия психотропных веществ была изъята у местного наркоторговца, когда тот готовил поставку посылки в украинскую столицу.

О задержании Черновицкая полиция сообщила в субботу, 19 октября. Во время обыска квартиры нарушителя были изъяты 5 тысяч таблеток «экстази», 3 кг каннабиса, 500 г эфедрина, 200 г психотропного вещества MDMA, 150 г амфетамина, приспособления для расфасовки, а также банковские карты, гаджеты и компьютерная техника, пишет Корреспондент.

Также правоохранителям удалось предотвратить уже подготовленную к отправке в украинскую столицу партию наркотиков. В одном из почтовых отделений Черновцов они изъяли 8,4-килограмовую посылку - с 6,7 кг амфетамина и 1,7 кг каннабиса.

В Нацполиции сразу объяснили журналистам, что конспиративная квартира в отдаленном региональном центре служила перевалочным пунктом для расфасовки запрещенных веществ и их дальнейшей поставки в Киев. А в понедельник, 21 октября, издание «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах сообщило, что задержанный в Черновцах 26-летний уроженец Запорожья постоянно контактировал с Юрием Бродским – известным киевским бизнесменом. Изъятая почтовая посылка якобы тоже предназначалась для аффилированной с Бродским подставной компании. Впрочем, доказать его прямую связь с задержанным правоохранители пока не могут: недостаточно улик.

Известно, что этого бизнесмена уже подозревали в поставках наркотиков в украинскую столицу. Впрочем, то дело закончилось безрезультатно.

Житель Черновцов задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет (ч.2 ст.307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).