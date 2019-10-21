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Следователи Государственного бюро расследований разоблачили двух инспекторов Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области, которые получили 15 тыс. долларов США неправомерной выгоды от предприятия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации: налоговики получили деньги от представителя предприятия за указание в акте налоговой проверки только несущественных нарушений.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, произошло задержание налоговиков в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос вручения лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области, оперативное сопровождение - Винницкое управление ДВБ Нацполиции Украины.

Квалификация: получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

 
ForUm

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