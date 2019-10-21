Спасатели ликвидировали пожар на предприятии по переработке чеснока в Раздельнянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Одесской области.

21 октября в 06:57 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Степановка произошло возгорание в здании цеха.

По прибытию к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено возгорание в одноэтажном металлическом здании склада предприятия по переработке чеснока ООО «Агропатриот». Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному номеру вызова.

Спасатели локализовали пожар в 08:38 и в 11:05 ликвидировали на площади 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.