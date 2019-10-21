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Глава ПЦУ Епифаний Думенко сказал, что Киево-Печерская лавра и все украинские святыни в будущем будут принадлежать ПЦУ.

 Фото: Фейсбук/ Глава ПЦУ Епифаний

Об этом Епифаний заявил в Нью-Йорке на встрече с членами Украинского Института Америки и Украинского конгрессового комитета в Америке, сообщается на его официальной странице в Фейсбук.

На вопрос представителей диаспоры о том, можно ли надеяться в скором времени на переход Киево-Печерской лавры в ПЦУ, Епифаний подчеркнул, что «сейчас и Киево-Печерская лавра, и другие национальные святыни временно находятся в духовной оккупации, но мы верим, что они будут принадлежать признанной поместной Украинской Православной Церкви (ПЦУ - Ред.)».

По словам Предстоятеля ПЦУ, «сегодня трудно сказать, каким образом это произойдет». Епифаний подчеркнул, что «Господь создаст соответствующие условия» при которых «украинские святыни будут принадлежать Украинской Церкви и, соответственно, украинскому народу».
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