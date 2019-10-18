В Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева 30 октября отметят 31-ю годовщину кончины монахини Алипии (Авдеевой) - подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине.

Фото: facebook.com/church.information.center

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, 30 октября в Голосеевском монастыре состоится архиерейская Божественная литургия, начало в 08.00.

«Людям матушка Алипия оставила свое завещание: «Приходите ко мне, кричите, и я услышу». Много лет в этот праздничный день двери обители открыты круглосуточно. Уже ночью, сюда идут десятки тысяч киевлян, стараясь успеть помолиться и поклониться матушке Алипии до начала рабочего дня. На годовщину преставления чтимой подвижницы прибывают много паломников из разных уголков Украины и зарубежья», - рассказал наместник Голосеевского монастыря епископ Исаакий (Андроник).

«Матушка Алипия продолжила духовные подвиги Голосеевских старцев. Несла подвиг юродства ради Христа, денно и нощно молилась, принимала людей, лечила их душу и тело. По смиренному несению скорбей Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. Идут люди со своими бедами и болью к монахине и до сих пор, каждый день. В усыпальнице, где покоится блаженная старица, в любой момент, в любой день, стоят в коленопреклонной молитве 20-30 человек. И сегодня через матушку Алипию люди приходят к Богу», - рассказал владыка.

После Божественной литургии в этот день будет отслужена панихида по матушке Алипии.

Далее состоится традиционная праздничная трапеза для паломников - раздача известного монастырского угощения в память о матушке.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре. По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи. 30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева. 18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Святыни Голосеевского монастыря Мощи прп. Алексия Голосеевского - Киевского. Иконы с частицами мощей вмч. Иоанна Сочавского и сщмч. Николая Искровского. В 1999 г. в храме обновилась икона Пресвятой Богородицы «Плачущей» и образ Господа с Богородицей, Архангелом Михаилом и вмч. Георгием. В монастыре хранится копия афонской чудотворной иконы «Геронтисса». В сентябре 2004 года в монастырской ризнице замироточили две иконы - «Спорительница хлебов» и «Жизнеподательница». В 2016 году монастырю передали башмачок от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция).