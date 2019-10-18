Участники внеочередного Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви говорили не об экклезиологических сторонах украинского церковного вопроса, а о том, "какая Москва плохая".

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич рассказал в интервью изданию «Фома в Украине».

«Сам Архиерейский Собор Элладской Церкви 12 октября был проведен несколько лукаво, в результате чего часть греческих архиереев считает, что решение о признании "ПЦУ" принято, а часть – что нет. За этим угадывается почерк Фанара», – сказал священник.

Спикер УПЦ подчеркнул, что уровень дискуссии Архиерейского Собора ЭПЦ был больше похож на обычную зависть.

«СМИ сообщают, что почти каждый из выступивших на Соборе архиереев (всего выступило 33 из 80-ти) говорил что-то против Русской Церкви. То есть участники Собора не говорили об украинском церковном вопросе, не говорили о его экклезиологических сторонах – отсутствии у раскольников апостольского преемства, отлученных и анафематствованных клириках – а говорили, какая Москва плохая, как она, мол, угрожает всем, строит храмы по всему миру... », - уточнил протоиерей Николай Данилевич.

По мнению представителя УПЦ, за проведением последнего Собора ЭПЦ может стоять Фанар.

«Такое впечатление, что он был срежиссирован из Стамбула, откуда просто позвонили митрополитам и сказали, кто и что должен на Соборе говорить, "вставая по указке" друг за другом. Почему? Во-первых, потому что он был организован всего за неделю до его проведения – о Соборе заговорили лишь 7 октября. А во-вторых, он прошел в стиле, подобном стилю межправославных заседаний, которые ранее организовывали представители Константинопольского патриархата на разных предсоборных совещаниях, в частности, в Шамбези (Швейцария). На этих заседаниях часто бывало, что представители Константинопольского патриархата выслушивали аргументы представителей других Церквей, не соглашались с ними и говорили: "Ладно, времени уже нет, давайте рабочая группа напишет заявление, а потом вы поставите под ним подписи". Затем комиссия писала нечто совершенно противоречащее тому, что говорилось в дискуссиях, но все-равно отражало позицию Константинопольского патриархата и это выдавалось за всеправославное решение. И если кто-то потом протестовал, ему говорили, что решение уже принято, дискуссия завершена. Что-то подобное произошло на Соборе в Афинах 12 октября», – пояснил замглавы ОВЦС УПЦ.

Священник считает, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями дополнительных событий внутри Элладской Церкви, многие иерархи которой осознали неправильность произошедшего.

«К сожалению, наши раскольники раскололи сначала украинское Православие, а теперь вносят раскол и в мировое Православие: сначала на их сторону стал Константинопольский Патриархат, теперь они порождают неурядицы внутри Элладской Церкви... При этом обвиняют во всем Русскую Церковь. А ведь это манипуляция», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.