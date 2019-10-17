также в разделеМир
РФ хочет выйти из соглашения о наказании за военные преступления 8
Скончался один из конгрессменов, инициировавших импичмент Трампа 17
ЕС и Британия достигли соглашения по Brexit 26
Задержан еще один бизнесмен по делу о финансировании Трампа 28
В Барселоне снова вспыхнули массовые беспорядки 75
В Саудовской Аравии в ДТП погибли 35 человек 42
Трамп считает Курдскую рабочую партию опаснее ИГ 27
«Не валяй дурака»: Трамп написал письмо Эрдогану 140
Силы Асада и РФ заняли ключевой город у границы с Турцией 31
В Нидерландах семья девять лет жила в подвале, ожидая конца света 38
Начало работы новой Еврокомиссии отложили на месяц 20
Посол Турции заверил в неизменности политики в отношении Крыма 20
Эрдоган о Сирии: Буду говорить только с Трампом 69
Страны ЕС приостановят экспорт оружия в Турцию 21
Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле по импичменту Трампа 19
В ФРГ подрались курды и турки из-за военной операции в Сирии 347
В России признали массовую подмену допинг-проб 62
Байден-младший ответил на обвинения в коррупции при работе в Украине 33

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отправленное перед началом наступления турецкой армии на курдские территории в Сирии, было выброшено получателем в урну, сообщает со ссылкой на источники турецкая служба Би-би-си.

Текст конфиденциального послания, отправленного главой Белого дома 9 октября, был обнародован только спустя неделю. Его подлинность американскому телеканалу Эн-би-си подтвердили в Белом доме.

Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4450 грн.
33
Теги