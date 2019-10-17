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Президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN, сообщает УНИАН.

Уточняется, что письмо датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

«Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду <...> Не будь упертым парнем», — написал Трамп.

Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. 
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