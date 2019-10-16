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В Запорожье священник Свято-Никольского храма УПЦ протоиерей Виктор Усатюк 15 октября навестил персонал и заключенных Запорожского следственного изолятора.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, священник поздравил их с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

В храме, который действует на территории Запорожского СИЗО, отец Виктор совершил праздничный молебен.

Затем отец Виктор совершил обход камер, где до суда пребывают временно заключенные несовершеннолетние и женщины.

В этом году исполняется 20 лет, как отец Виктор стал духовником Запорожского следственного изолятора.
ForUm

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