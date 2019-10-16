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На Закарпатье в Иршаве 20 октября состоится третий благотворительный фестиваль духовной песни «Покрой меня, о Божия Матерь».

Фото: Фестиваль в Жмеринке / Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, во время фестиваля будут собирать пожертвования для онкобольных детей.

Фестиваль посетил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

В Жмеринке Винницкой области 14 октября, в день праздника Покрова Богородицы, прошел третий православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Как сообщили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ, в фестивале приняли участие коллективы из Винницкой, Тульчинской, Киевской, Тернопольской епархии.

Гостем фестиваля был победитель шоу «Голос страны-2017» протоиерей Александр Клименко.

В завершение участники фестиваля были награждены грамотами.

Средства, собранные на фестивале, будут направлены на помощь детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения.
ForUm

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