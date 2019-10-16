В храмы Хмельницкой области доставят редкого письма икону святителя Николая чудотворца и ковчег с частицей его мощей.
Фото: Хмельницкая епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Хмельницкой епархии в Фейсбук, святыни прибыли в Свято-Покровский кафедральный собор Хмельницкого 12 октября. Встречу возглавил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний.
Образ с ковчегом находились в соборе несколько дней. Все время перед святынями читались акафисты и совершались богослужения.
В ночь с 16 на 17 октября икона и мощи святителя Николая будут пребывать в Свято-Георгиевском храме, где будет совершена ночная Божественная литургия. Начало в 23.00.
Святыни посетят другие храмы города и благочиния.
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