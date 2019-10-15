Киевская прокуратура совместно с полицией установила злоумышленников, которые в мае с использованием «коктейля Молотова» подожгли кафе в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанные лица в ночь на 14 мая 2019 приехали в центр Киева и подойдя к кафе на Крещатике разбили стекло входной двери заведения и швырнули подожженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом внутрь помещения, вследствие чего начался пожар.

После совершения указанных действий злоумышленники с места совершения преступления скрылись, причинив материальный ущерб владельцу заведения в крупных размерах.

По результатам досудебного следствия установлена ​​причастность к данному правонарушению двух 19-летних парней.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы совершения ими уголовного преступления устанавливаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.