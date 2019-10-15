В Сумах 14 октября, в день Покровы Пресвятой Богородицы, группа лиц устроила провокацию, пытаясь сорвать праздничное богослужение на месте разрушенного советской властью Покровского храма.

Фото: Сумская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, провокаторы принесли к месту богослужения звукоаппаратуру и включили громкую музыку.

«Оскорбительная бранная музыка, которая звучала через громкоговорители, мешала верующим УПЦ помолиться на святом месте, где был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы. Многие специально приехали в Сумы для молитвы за мир в Украине, за благочестивых казаков и воинов, которые построили святыню как полковой храм Сумского военного отряда», - сообщили в епархии.

Отмечается, что в социальных сетях организаторы акции против УПЦ анонсировали мероприятие, как «празднование ко Дню Защитника Украины» и оно должно было состоять из «выставки техники и вооружения, хорошей музыки, чая, кофе».

«На самом деле все «мероприятие» заключалось в размещении провокационных плакатов и включении на полную мощность громкоговорителей, через которые звучали песни оскорбительного характера для тех, кто собрался для молитвы», - отметили в епархии.

Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на Покровской площади, но никак не реагировали.

После богослужения более двух тысяч верующих во главе с митрополитом Евлогием и духовенством крестным ходом подошли к зданию Сумского городского совета и призвали представителей власти обратить внимание на притеснение прав верующих УПЦ.

По мнению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, «последствия полностью ложатся на городского главу областного центра, который ничего не сделал, чтобы православные сумчане могли беспрепятственно почтить престольный праздник разрушенного Покровского храма».

Вместе с тем, владыка сравнил факт притеснения прав верующих УПЦ в день Покрова Богородицы с гонениями в послереволюционные 20-30-е годы прошлого века, когда был разрушен сам храм.