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Президент Владимир Зеленский внес изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №752/2019  публикован на сайте президента. 

Так, Зеленский ввел в персональный состав Совета - секретаря СНБО Алексея Данилова и главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова. 

Также президент утвердил в составе Совета первого заместителя Службы безопасности Украины - Владислава Бухарева, а также вывел оттуда экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. 

 
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