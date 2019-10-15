Президент Владимир Зеленский внес изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ №752/2019 публикован на сайте президента.
Так, Зеленский ввел в персональный состав Совета - секретаря СНБО Алексея Данилова и главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.
Также президент утвердил в составе Совета первого заместителя Службы безопасности Украины - Владислава Бухарева, а также вывел оттуда экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.
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