Следователи территориального управления ГБР сообщили о подозрении бывшему оперуполномоченному по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, который два года назад совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации: в декабре 2017 года в пгт Алексеево-Дружковка Донецкой области водитель автомобиля «Skoda Rapid» совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Впоследствии стало известно, что ДТП совершил сотрудник Службы безопасности Украины, который в дальнейшем уволился.

Уголовное производство передано из Национальной полиции в Государственный бюро расследований в марте 2019 года.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона.